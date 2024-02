Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Miércoles 28 de febrero de 2024, p. 5

El Programa de Desarrollo, Arte y Cultura (DAC), iniciativa impulsada por Citibanamex, lleva cuatro ediciones en las que se han apoyado 49 proyectos culturales, con una inversión de 45 millones de pesos, lo que permitió la ejecución de proyectos socioculturales y de infraestructura por más de 222 millones de pesos y generó un beneficio a 4.7 millones de personas.

Debido a que la convocatoria de la quinta edición se publicará en marzo, la institución financiera organizó una mesa para reflexionar sobre los avances del programa, en la que participaron representantes de diferentes museos, instituciones e instancias. La convocatoria comprende dos categorías: Intervenciones socioculturales e Innovación, tecnología e infraestructura.

Andrés Albo, director de Compromiso Social Citibanamex, recordó que a través del DAC se impulsa el desarrollo de la cultura mediante proyectos que intervengan en espacios públicos y privados, fortalezcan el talento nacional y generen progreso dentro de las comunidades a las que sirven .

El funcionario señaló que en adición al DAC, Citibanamex en los últimos años ha invertido 44 millones de pesos en proyectos de conservación y restauración de recintos afectados por el sismo de 2017 o que por sus condiciones ha sido necesario intervenir. “Con la Fundación Alfredo Harp hemos hecho una inversión de 21 millones de pesos. En el caso de Oaxaca, se desarrolló un proyecto para apoyar a 20 monumentos en 20 municipios.