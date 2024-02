Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Miércoles 28 de febrero de 2024, p. 5

La entrega del Premio Nacional de Artes y Literatura 2023, realizada ayer en el Palacio de Bellas, reconoció a figuras del saber en humanidades, la arraigada música popular, el teatro y la transdiciplina, y la literatura de calidad.

El galardón, representado por una medalla y un diploma, fue recibido por la escritora y docente Beatriz Espejo, en el campo de Lingüística y Literatura; el director teatral y dramaturgo Claudio Valdés Kuri, en el apartado de Bellas Artes; el sociólogo y académico José Manuel Valenzuela Arce, en el rubro de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, y el representante del son arribeño Guillermo Velázquez, en Artes y Tradiciones Populares.

María Luisa Alcalde, titular de la Secretaría de Gobernación, representó al presidente López Obrador, quien no asistió por segunda ocasión consecutiva. La última ocasión en que el mandatario entregó personalmente los máximos reconocimientos a lo más destacado del sector cultural fue en noviembre de 2022, cuando se dieron de manera atrasada los de 2020 y 2021.

La ceremonia contó con un emocionante recital de Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Xichú, que comentaba y animaba a los asistentes, provocando alegría con sus sones y el baile de dos ejecutantes de la agrupación.

En su intervención, la narradora Beatriz Espejo mencionó que durante toda su vida ha tenido por la literatura una gran pasión. He escrito libros muy proclives al sentimiento femenino, pero no quiere decir que los personajes masculinos estén ausentes. He publicado prólogos, artículos, ensayos, traducciones. Quizá esa ha sido la única razón por la que merezco este galardón .

En su turno, José Manuel Valenzuela, quien por más de cuatro décadas ha estudiado las expresiones culturales transfronterizas, juveniles y de los movimientos sociales, así como las culturas populares, se refirió al reclamo dramático de falta de expectativa de los jóvenes, que se agudizó con el despliegue de muerte que recorrió al país catapultado por la irresponsable simulación de una guerra contra el crimen organizado operada por Felipe Calderón .

Añadió que es necesario recuperar las resistencias juveniles, sus agendas y luchas contra las políticas de las derechas neoliberales para “desmontar los procesos de precarización de la vida que criminalizan a los jóvenes y tapizan los entramados de experiencias dolientes que producen y reproducen los feminicidios y los juvenicidos”.