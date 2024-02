Reyes Martínez Torrijos

Miércoles 28 de febrero de 2024

El fotógrafo brasileño Sebastião Salgado, quien anunció su retiro hace unos días, sostuvo que sólo hace las historias en las que cree, lo que las convierte en reales, le producen un gran placer y le permiten conseguir paz para sí mismo, difundió la televisora catarí Al Jazeera.

En entrevista con ese medio, relató la dureza del solitario trabajo para un fotógrafo como él. En los más de 130 países que visitó hubo momentos en que puse mis cámaras en el suelo y me senté a llorar por hacer cosas tan duras y tomar las decisiones de capturar una imagen o no .

Salgado (Minas Gerais, Brasil, 1944) mencionó que cada uno de nosotros tiene una línea ética y debemos permanecer estrictamente dentro de ella. Muchas fotos que tomé me hicieron sentir igual que un niño recién nacido, pero era necesario verlas para que juntos no permitamos que pasen más de las cosas que vi, porque era demasiado .

A principios de mes, The Guardian reportó que Salgado había decidido retirarse, luego de cumplir 80 años y haber documentado guerras, revoluciones, golpes de Estado y crisis humanitarias, así como algunos de los sitios más vírgenes del planeta.

Al diario británico le dijo: Sé que no viviré mucho más, pero no quiero vivir mucho más. He vivido tanto y he visto tantas cosas . En el presente se dedica a editar su monumental archivo, que desde hace más de una década contaba ya con unas 500 mil obras.

El artista participará en abril en la exposición Sony World Photography Awards 2024, en Londres, luego colaborará con el Museo Wende, en Los Ángeles, en un proyecto sobre la industria en la Unión Soviética, mientras en el Museo de la Imagen y el Sonido de Sao Paulo desarrollará una muestra de sus primeras fotografías.

El trabajo del fotorreportero ha captado desde la terrible situación de los trabajadores de las minas de oro de Mina Pelada en Brasil, hasta hambrunas africanas y el genocidio de Ruanda, así como la urgente conservación de la vida de las comunidades indígenas. En su obra ha hecho patente la resistencia humana, la fragilidad y el mundo natural, con imágenes que sobrepasan la documentación para erigirse en un compendio de la humanidad y de la belleza del mundo.

“Mi compromiso en la fotografía está completamente vinculado con mi momento histórico. Lo crucé con una visión, herencia de mi padre y mi madre, las luces que vienen de estas áreas, estas colinas –yo crecí en esta tierra–, y la información que tengo de la sociedad brasileña; con mis estudios y mi activismo estudiantil de izquierda. Todo esto me condujo al lenguaje de mi fotografía”, dijo en la entrevista publicada el pasado 18 de febrero por Al Jazeera.