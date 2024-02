Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 28 de febrero de 2024, p. 6

San Francisco. OpenAI contratacó ante la justicia a The New York Times (NYT), que lo denunció por violar sus derechos de autor, acusando al diario estadunidense de piratear su interfaz de inteligencia artificial (IA) ChatGPT para producir resultados altamente anómalos .

OpenAI presentó el lunes un recurso ante la justicia de Nueva York para pedir al tribunal que excluya ciertos elementos y cargos de la denuncia de The New York Times.

“Contrario a los alegatos (...), ChatGPT no sustituye en modo alguno la suscripción a The New York Times”, argumenta la empresa emergente californiana.

A finales de diciembre, el periódico había iniciado acciones legales contra OpenAI y Microsoft, principal inversor de esa compañía emergente que ganó relevancia tras la irrupción de ChatGPT en la industria tecnológica.

El periódico cuestiona los métodos de desarrollo de las plataformas de IA generativa, en particular de ChatGPT, que “se basa en modelos de aprendizaje masivo construidos copiando y utilizando millones de artículos del Times protegidos por derechos de autor”.

La IA generativa, popularizada por ChatGPT, puede producir todo tipo de contenidos (texto, imágenes, líneas de código y más recientemente video, etcétera) a partir de una simple consulta en lenguaje cotidiano.

Resultados anómalos

“La verdad (...) es que The New York Times pagó a alguien para que pirateara los productos de OpenAI. Hicieron falta decenas de miles de intentos para generar los resultados altamente anómalos que constituyen” una de las pruebas de su denuncia, señaló la empresa emergente en su recurso, presentado ante un tribunal de Nueva York y al que Afp tuvo acceso.