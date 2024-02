T

odo lo descrito en la primera parte de este ensayo ( La Jornada, 13/2/24) permaneció en estado latente por más de un siglo, hasta que en 1997 Marina Fisher-Kowalsky, economista austriaca, publicó el capítulo de un libro con un título extravagante: “Society’s Metabolism: on the Childhood and adolescence of a Rising Conceptual Star” (“El metabolismo societario: la infancia y adolescencia de un naciente concepto estrella). Su revisión, que sólo incluyó media página sobre Marx y Engels ignorando todo lo escrito por A. Schmidt, logró, sin embargo, atraer la atención de los economistas interesados por los temas ambientales, especialmente los dedicados a la ecología urbana e industrial. Por los mismos años varios marxistas puros y duros (James O’Connor, André Gorz, Paul Burkett,) publicaron sendos libros sobre ecología y marxismo, aunque sólo la obra Marx’s Ecology (2000), de John Bellamy-Foster, incluyó un capítulo dedicado al concepto de metabolismo social (MS). Esas publicaciones originaron una bifurcación, dos corrientes que durante las últimas dos décadas se han dedicado a escribir profusamente sobre el tema desde visiones, enfoques y objetivos diferentes. La primera, que se ubica dentro de la economía ecológica, se ha dedicado a generar teoría pero también metodologías sobre los intercambios de energía y materiales que fluyen entre la sociedad y la naturaleza. La segunda, de carácter filosófico, histórico y epistemológico, se empeña en demostrar que la tremenda crisis ecológica contemporánea sólo puede ser comprendida desde las lentes exclusivas de Marx y el marxismo. La primera parte de la necesidad de elaborar instrumentos para los análisis cuantitativos, la segunda se afana por meter la realidad a la teoría en vez de construir la teoría a partir de la realidad. Ambas se ignoran mutuamente y ambas, como se puede constatar por el número de investigadores, publicaciones y citas, posee su propio público o coro académico .