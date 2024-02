L

a guerra sucia de la derecha prianista ha estado a la vista durante el gobierno de Andrés Manuel. La cascada de los insultos infames al Presidente ha sido permanente como consta a cualquiera que se haya asomado a las redes sociales. Entre cientos de insultos, se le ha motejado como el cacas , escrito así o como kks , desde que inició el gobierno hasta el día de hoy. Una vergüenza que infama a quienes así denigran. Se ha machacado sobre la población la idea de que el Presidente es un imbécil, descrito con las peores palabras y mediante retorcidas ilustraciones. Ahora, además, según el poder neoliberal internacional, el Presidente también es narco, y él o sus allegados reciben dinero del crimen organizado. Claudia es una lombriz, o una famélica agónica incapaz de pensar por sí misma: nauseabundo.

El caudal espeluznante de mierda mediática que ha sido capaz de producir la derecha partidista, encabezada por Claudio X, ha contado con el apoyo continuo de agencias del gobierno de EU, y con cientos de miles de réplicas en redes sociales provenientes de sus fieles creyentes. Todo a la luz del día, porque el gran capital no necesita actuar con sigilo, faltaba más. No obstante, la derecha internacional cree que la operación de descrédito radical que tiene que volcar sobre el gobierno de la 4T debe ser aún mayor. Los grandes medios globales gringos, como The New York Times, entraron ya al apoyo de la derecha nativa con narrativas cínicamente falsas, que son amplificadas, a costos millonarios en dólares, por fábricas de troles, que se distribuyen en México por millones desde España, Colombia y Argentina, como lo demostró recientemente el español Julián Macias Tovar, experto en redes sociales. El analista mostró que Atlas NetWork es, por ahora, el productor preponderante de las campañas contra AMLO y contra Claudia.Y, por si hubiera dudas, todo ocurre en tiempo y forma: en la línea de inicio de la campaña política por la renovación de los poderes.

Si Andrés Manuel es ese esperpento despreciable que construye la oposición, y aún así le ganó las elecciones con amplitud a toda la oposición, ésta misma pone en evidencia que no hay en castellano las palabras necesarias para describir a Claudio X, Alito, Marko o los chuchos y la caterva de sus congéneres. Por esa razón el poder del gran capital internacional evalúa que la derecha neoliberal mexicana no es capaz de volver a hacerse con el poder por sí sola, al menos en esta próxima elección, y ha decidido por ello presentarse también a las elecciones mexicanas con las armas de sus cínicas mentiras intervencionistas.