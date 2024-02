César Arellano

Periódico La Jornada

Martes 27 de febrero de 2024, p. 14

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó a una jueza que no procederá penalmente contra ex funcionarios federales en la investigación por la presunta tortura ejercida contra Mario Aburto Martínez, asesino confeso del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio.

Agentes ministeriales enviaron un oficio a Paloma Xiomara González, titular del juzgado segundo de distrito de amparo en materia penal en la CDMX, sobre el no ejercicio de la acción penal en la averiguación iniciada tras las denuncias de Aburto Martínez y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Según registros judiciales, la defensa de Mario Aburto cuenta con tres días hábiles para responder a la decisión de la FGR.

La FGR determinó no ejercer acción contra ex funcionarios de alto nivel por los posibles actos de tortura denunciados por Aburto al valorar que no fue víctima de tortura durante su detención y traslado a la Ciudad de México, tras haber asesinado a Luis Donaldo Colosio Murrieta, el 23 de marzo de 1994, en la colonia Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California.