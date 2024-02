Y no dejó de lado el elogio para el chiapaneco Plácido Morales, presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, quien ha facilitado mucho la toma de nota y la solución de problemas . Cepeda no lo dijo, pero la actuación del tribunal mencionado es motivo de quejas de las expresiones disidentes del SNTE, pues aseguran que ha favorecido a las planillas oficiales en la renovación de los comités seccionales, antesala del congreso nacional que este año habrá de renovar la dirección nacional.

Gordillo sólo dejó el cargo para ir a la cárcel: fue aprehendida en su avión, un 26 de febrero de 2013.

Alfonso Cepeda Salas (Arteaga, Coahuila, 1957) es secretario general del SNTE desde noviembre de 2018. Fue designado en un consejo nacional realizado tras la renuncia de Díaz de la Torre, quien prefirió un retiro discreto que cambió por la designación de su más cercano colaborador.

En el sindicato dicen que, como los anteriores, Cepeda tiene vocación de cacique , además de ser un político con fuerte inclinación sindical, disciplinado, estudioso de los temas que debe atender y desconfiado en extremo.

Gordillo excluyó a Cepeda del Comité Ejecutivo Nacional en el congreso de noviembre de 2012, el último que ella encabezó. Tras la detención de la maestra, fue reincorporado por Díaz de la Torre.

Cepeda se alineó pronto con el nuevo gobierno. Desde los primeros meses de 2019 comenzó a hablar del SNTE como ejército intelectual de la 4T.

En el terreno electoral, el acuerdo incluyó una alianza con los restos de Nueva Alianza, que mantiene registro en una decena de entidades. La encargada de la relación con Mario Delgado es la chiapaneca Sonia Rincón Chanona.

La armonía cuatroteísta se quebró sólo al final del acto, antes de que se entonara el Himno Nacional. La titular de la SEP y la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, fueron despedidas con el grito ¡Fuera Usicamm! , en referencia a la unidad que tiene como misión administrar el ingreso, la promoción y el reconocimiento. En otros momentos, el SNTE ha insistido en que el funcionamiento de esa unidad contradice los principios del Presidente sobre la revaloración y reivindicación del magisterio .

El evento fue, como muchos que organiza el gremio, semiclandestino. No hubo convocatoria pública y en los sitios de Internet del sindicato no aparecía ninguna información (no sea que les caiga la Coordinadora).

Unas mantas en la fachada del auditorio eran la única señal: el logotipo del sindicato y la frase que más usa en estos días: Uno somos todos y todos somos uno .

Esa formulación no es compartida por todos los docentes.

Abel Villarreal, de la sección 50 (Nuevo León), encabezó hace unos meses una planilla en pos del comité seccional y suma casi cinco décadas en el servicio. Las impugnaciones que presentaron por un proceso inequitativo y opaco se toparon con pared.