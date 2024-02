Julio Gutiérrez

Enviado

Periódico La Jornada

Martes 27 de febrero de 2024, p. 7

Salina Cruz, Oax., En siete meses, tras entregar la banda presidencial, el presidente Andrés Manuel López Obrador podrá decir misión cumplida , dado que la transformación seguirá en camino y buena parte de la población está feliz y contenta, con bienestar .

En un acto protocolario para inaugurar el rompeolas de Salina Cruz, el primer mandatario afirmó que su sucesora le caerá muy bien a los mexicanos , y pidió no tener preocupaciones o temer , al mismo tiempo de recordar que al concluir su mandato se va a jubilar.

“Por el bien de todos, primero los pobres y los olvidados. Es lo mismo donde quiera que vamos, la gente está muy contenta; por eso les digo que va a continuar la transformación, yo me voy a jubilar porque soy maderista, no olvidemos los principios y los ideales, y como dijo el apóstol de la democracia: ‘sufragio efectivo, no relección’.