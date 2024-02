Responsabilizó al presidente Andrés Manuel López Obrador de detonar la serie de filtraciones, debido a que en una de sus mañaneras en Palacio Nacional se dio a conocer el número telefónico de una corresponsal del periódico The New York Times.

Durante la conferencia tomó cuatro llamadas. En una, el interlocutor, quien no se identificó, lanzó varios insultos y colgó sin hacer algún otro comentario. Las otras tres fueron de un hombre de Tlalnepantla, de otro de Ciudad Nezahualcóyotl y de una mujer de Chicago, quienes expresaron frases de respaldo. En ninguna mostraron alguna sorpresa de que fuera la propia candidata quien tomara la comunicación.

También, se pronunció sobre las acusaciones de la dirigencia de Morena, que ha indicado que hay una red de bots que difunde mensajes a su favor en redes sociales y en contra del Presidente y de las candidaturas del partido guinda. “Aquí no hay un peso en esta campaña que venga de ninguna persona, yo no he pagado, y el gobierno… si tiene evidencia de que hay dinero mal habido, que aplique la ley”.