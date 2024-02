Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 27 de febrero de 2024, p. 3

De asunto político calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador que YouTube retirara de su plataforma la mañanera en la que difundió una solicitud escrita del diario estadunidense The New York Times en torno al reportaje sobre una supuesta investigación que lo vincularía con financiamiento del narcotráfico y el número telefónico de una de sus periodistas en México.

“Por censura, YouTube nos bajó el video de la conferencia de prensa del jueves 22 de febrero, pues, según ellos, ‘infringe las normas de la comunidad’. La libertad, ya hemos dicho, es sublime. Y no nos consultaron cuando se aprobaron esas normas, pero además no es un asunto sólo técnico, es un asunto político, porque ni modo que esta norma se le aplique a nuestros adversarios, si me mientan la madre, si se meten con mi familia, si me calumnian un día sí y el otro también.”

Durante su conferencia matutina de ayer, y sin pregunta de por medio, el mandatario volvió a aludir al diferendo con el rotativo neoyorquino e insistió en que YouTube lo cepilló .

Criticó que ese canal de videos en Internet no tenga el mismo criterio con sus opositores y con periodistas y medios que, aseguró, han lanzado calumnias en su contra.

“¿Por qué no afectó las normas de la comunidad el periodista que hizo el reportaje en donde supuestamente yo recibía dinero del narcotráfico? ¿No me afecta? O el New York Times (…) No nos miden con la misma vara.”

Pese a ello, subrayó que no abandonará la plataforma (su canal tiene más de 4.2 millones de suscriptores). Uno no se sale del desfile, lo sacan .

Recomendó a los dueños de YouTube investigar a quienes la manejan en México, pues son conservadores vinculados a un partido conservador y al grupo de personajes como Claudio X. González.

El Ejecutivo pidió que se proyectara de nuevo –como el jueves pasado– en la pantalla del salón Tesorería de Palacio Nacional el documento que los reporteros del periódico estadunidense hicieron llegar a su vocero, Jesús Ramírez.