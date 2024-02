T

odo parece indicar que la estrategia ya se echó a andar y que los sabios de la derecha han montado el plan del cuchareo de encuestas para hacer que la gente suponga que las diferencias entre las dos candidatas a la Presidencia de la República son menores a lo que dicta la realidad.

Habría que decir, para empezar, que como ya es de dominio público, las mediciones sólo reflejan verdades al final de las contiendas mientras pueden y hacen lo que mejor les place.

La certeza sobre su actuación no parece ser certificada. A fin de cuentas, se hace suponer que lo que se diga en las encuestas no perjudica en nada a los contendientes, y por eso no es necesaria la vigilancia sobre los números que ellos dicen obtener de parte de la ciudadanía.

No obstante, las mediciones sí gravitan sobre los contendientes, principalmente en su ánimo. A fin de cuentas, al momento de conocer resultados se da una reacción que puede empeorar la figura del o la candidata y nadie quiere estar cerca de quien termine en la derrota.

Pero más: frente a la ciudadanía hay un efecto que se sirve del conteo que hacen las empresas encuestadoras para encauzar voluntades. Siempre que las convicciones ideológicas no son muy sólidas el voto depende de un sinnúmero de factores que manipulan quienes tienen más recursos económicos para comprar votos, por ejemplo.

Al empezar el siguiente mes, precisamente cuando se inicien las campañas, seguramente se publicarán una buena cantidad de encuestas que empiecen a contradecir la realidad.

Entonces se habla de tendencias, de competencias críticas, y con ello se va creando una narrativa que derrota, o da por triunfador –sin decirlo– a uno de los partidos políticos contendientes.

Entre las casas dedicadas a la medición de las preferencias partidistas parece que hay acuerdos que definen situaciones. De pronto una pifia en la boca o en la actuación de cualquiera en la contienda provoca reacciones a veces demoledoras.