L

a más reciente andanada de algunos medios de comunicación estadunidenses –y sus amigos nacionales– en contra del presidente López Obrador –y todo apunta a que ella aún no concluye– no debe sorprender a nadie, porque ha sido práctica común de la mayoría de ellos apuntalar la depredadora política exterior de la Casa Blanca, siempre, según dicen, con base en fuentes confiables y en confidencias de los organismos de inteligencia y seguridad , pero sin prueba alguna.

La mayoría de ellos históricamente ha justificado y, sobre todo, apoyado esa política depredadora: invasiones, golpes de Estado, intervenciones, sanciones , bombardeos, bases militares por doquier, robo de territorio ajeno (como Guantánamo) y todo tipo de chantajes y amenazas, todo en nombre del imperio.

Para no ir más lejos, apoyaron, con todo y mentiras, al impresentable George W. Bush –al igual que al papá–, e incluso se dieron el lujo de celebrar con bombo y platillo el Premio Nobel de la Paz (2009) otorgado a uno de sus mandatarios, Barack Obama, por fomentar el proceso de paz en Medio Oriente , es decir, la misma región que el premiado no se cansó de bombardear y destrozar durante su estancia en la Casa Blanca.

Sobran ejemplos del particular estilo de operar de esos medios de comunicación, pero para el caso mexicano no puede olvidarse aquella columna de Jack Anderson en el Washington Post (15 de mayo de 1984, México hace millonarios a sus presidentes ) en la que denunció (sin prueba alguna, pero parapetado en una supuesta alta fuente gubernamental con acceso a informes secretos de inteligencia , más el acceso a informes de la CIA y de la Agencia de Seguridad Nacional que interceptaron transacciones bancarias internacionales ) que el entonces presidente Miguel de la Madrid se enriqueció con sólo llegar a Los Pinos y que en esa tesitura depositó en Suiza 162 millones de dólares (provenientes del erario). Además, sostenía, sólo en diciembre de 1982, cuando tomó posesión del cargo, el ex mandatario depositó entre 13 y 14 millones de dólares, según una fuente con acceso a esos organismos de inteligencia. Todo, sin una sola prueba.