Además de asumir el liderazgo pleno que a su condición compete, Sheinbaum debe evitar que el proyecto general se desdibuje e incluso desaliente a porciones de presuntos votantes a su favor. Mario Delgado, operador entre dos aguas, con preferencia por la que lo colocó en su actual sitio, ha ido conformando listas de candidaturas que incluyen a personajes abiertamente contrarios a las tesis de la regeneración nacional. Sin una explicación persuasiva y compromisos claros por parte de la candidata morenista (más allá de la maltrecha zanahoria llamada plan C), tales aberraciones adelantan traiciones, distorsiones y debilitamiento o condicionamiento de una futura presidencia claudista.

Pero es probable que ya no siga siendo suficiente el atenerse a las impactantes encuestas de opinión que la pintan como virtual ganadora o a los réditos derivados de la bolsa electoral tabasqueña. En cuestión de días, el campo de batalla ha sido inundado de propaganda tóxica dirigida por lo pronto al Presidente de la República, pero en el fondo, a la campaña y la preponderancia actual de Sheinbaum.

Ya se verá, a partir del próximo lunes, si la abanderada mantendrá el segundo plano táctico o comenzará a mostrar su verdadero rostro político, discursivo y práctico. No se habla aquí de rupturas o distanciamientos, sino de la asunción firme del papel de relevo con oxígeno propio, de liderazgo con fuerza ostensible e indicativa en momentos en que la oposición, desesperada por su poca viabilidad electoral, ha decidido apostar sin ambages por la siembra de incertidumbre y confusión, la propagación de mensajes de miedo y odio y la violencia verbal relacionada con temas de crimen organizado.

Dijo ayer AMLO, en Salina Cruz: estoy muy tranquilo porque la persona que me va a sustituir es extraordinaria, piensa igual que ustedes y que yo; para qué nos preocupamos, no hay que tenerle mucho apego al poder o al dinero, la felicidad es estar bien con uno mismo, con la conciencia y el prójimo y cuando yo termine en siete meses podré decir: misión cumplida ... ¿Qué arreglos hubo para que la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandrto Gertz Manero, decidiera no buscar que hubiera acción penal por presunciones de tortura a Mario Aburto, sentenciado por el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta? Recuérdese que en la ruta de esa acción penal se había considerado a Carlos Salinas de Gortari y a Manlio Fabio Beltrones… ¡Hasta mañana!

