unque oficialmente fue expedido un certificado de defunción al neoliberalismo por el gobierno de la 4T, el sector financiero se ha acomodado a la nueva realidad y registra utilidades históricas, tal vez no igualadas por ningún país. En 2023 obtuvo ganancias por 271 mil 802 millones de pesos, que representan 10 por ciento más que el año anterior, de acuerdo con un informe del Banco de México. Los bancos tienen una historia accidentada, traumática. Fueron expropiados por el presidente López Portillo, tras responsabilizar a los banqueros de la crisis de aquellos días. En este sexenio han vivido una etapa de estabilidad y crecimiento. Hasta noviembre del año pasado, cinco bancos concentraron 70.6 por ciento de las ganancias del sector: BBVA, Santander, Banorte, Citibanamex y Scotiabank. El gobierno de la 4T los ha tratado con algodones. ¿Cómo es que alcanzaron esas utilidades fantásticas? Se han visto favorecidos por las altas tasas de interés, actualmente de 11.25 por ciento. Aunque en sus asambleas de accionistas invitan a conferencistas que no simpatizan con el gobierno, sus ganancias no dejan de crecer. Algunos de los altos ejecutivos son vistos en las manifestaciones de la marea rosa . Recientemente, Carlos Slim lamentó que no ha recibido contratos de obra pública en la medida que quisiera, pero su banco, Inbursa, reportó una utilidad neta de 30 mil 985 millones de pesos. Es un aumento de 20.8 por ciento en relación con 2022. Si hemos de ser optimistas, podríamos decir que el neoliberalismo y la izquierda forman en México la pareja perfecta.

Guarden el mensaje del embajador