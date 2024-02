La pregunta central que hay que contestar ahora mismo: ¿Hizo bien el Presidente en responder públicamente la carta que Natalie Kitroeff, jefa de la oficina de The New York Times, le hizo llegar con el consabido cuestionario? La respuesta es un contundente sí. Sí porque el cuestionario implicaba asuntos de seguridad nacional y de soberanía en los que el contestador obligado era el jefe del Ejecutivo. ¿Fue igualmente necesaria la respuesta a Jesica Zermeño, reportera de Univisión, en la siguiente edición de la conferencia matutina? Sí, porque había que detener la maniobra de desviar el debate al asunto de la publicación del número telefónico de la reportera Kitroeff.

Consideraciones acerca del New York Times y el presidente AMLO

Atentamente, solicitamos al director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, que se concluya la reintegración laboral de Jesús Navarrete Castellanos, trabajador electricista democrático, quien, después de 20 años de permanecer en calidad de despedido de la CFE por presiones del Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la Republica Mexicana (SUTERM), fue reinstalado hace cuatro meses en CFE, pero aún no ha sido incluido en la nómina ni dado de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Jesús Navarrete Castellanos es un hombre íntegro, ha sido defensor del sector eléctrico desde hace décadas, no merece el trato que ha recibido. Datos útiles: acta de reinstalación de la demanda 1236/2013 y acumulada a la demanda 2197/2011.

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos; SOAWatch-Chile; SERPAJ, Argentina y Paraguay; Centro de Amigos para la Paz, Costa Rica; World BEYOND War, de Estados Unidos; siguen las firmas... Daniela González López. Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos

Llamamos a la Organización de las Naciones Unidas, a todos los países, a no bajar los brazos, a redoblar sus esfuerzos hasta lograr que se ponga fin a esta guerra y se logren soluciones pacíficas y negociadas.

Llamamos a Estados Unidos, a los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y a todos los países del mundo a no seguir suministrando armas a esta guerra. Los exhortamos, en cambio, a promover negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia.

Para el pueblo mexicano está claro que los señalamientos falsos en los que se quiso hacer caer al Presidente corresponden a la ideadel periódico neoyorquino de en-trometerse en la próxima elección, no sin anteponer los negocios. Las elecciones próximas son un asunto de seguridad nacional porque, si avanza la amenaza externa e interna de descarrilarlas, México entraría en una etapa de desestabilización de algunos de sus nervios centrales, de allí que sea necesario intentar con la oposición un pacto que garantice la soberanía de nuestro proceso electoral. Por lo demás, los hermanos migrantes manifestándose frente a The New York Times nos enseñan cómo se defiende a México.

Leopoldo Santos Ramírez

Censura impertinente

You Tube, con impertinencia

censura la mañanera:

y era pa’ que agradeciera,

¿dónde tiene tanta audiencia?

Benjamín Cortés V.

Guerras y contaminantes

Como siempre, excelentes los artículos de Antonio Gershenson. Es muy importante la mención de que México ocupa el lugar 75 entre 106 países con registro de emisiones.

Pero aparte de este dato, considero que si se reforzara diciendo que el país tiene un porcentaje mínimo de generación de contaminantes se tendría una mejor idea de su impacto, creo es no más de 1.5 porciento de la polución mundial.

Héctor Heredia González

Invitaciones

Conferencia sobre el Lago de Texcoco

El Colectivo Morena Chilangos invita a la conferencia: La disputa territorial del Lago de Texcoco . Con el ponente Luis Castillo Farjat, doctor en ciencias sociales de la UNAM. Los esperamos hoy, a las 18 horas, en el Albergue del Arte, ubicado en Alberto Zamora 32, casi esquina con Felipe Carrillo Puerto y paralela a Miguel Ángel de Quevedo, colonia Villa Coyoacán

Charla: Gaza la disputa de las narrativas

En el marco del ciclo de conferencias Proyectos Políticos en Disputa , los invitamos a la charla con el periodista Témoris Grecko. Él nos hablará sobre: Gaza: la disputa de las narrativas, el martes 27 de febrero, a las 11:30 horas, en la sala La Pecera del plantel del Valle de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México ( UACM), ubicada en San Lorenzo 290, colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez.

Transmisión por facebook: Coordinación Del Valle UACM

Napoleón Estrada