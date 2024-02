E

l Ejecutivo español anunció la creación de una megaempresa pública con el propósito de que su país tenga una presencia muy clara y muy potente en los sectores tecnológicos en los que se experimentan cambios acelerados. La denominada Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) tendrá una inversión inicial de 20 mil millones de euros (380 mil millones de pesos) y entre sus primeras operaciones estará la compra de 10 por ciento del gigante de las telecomunicaciones Telefónica, lo cual le permitirá participar en el consejo de administración.

La voluntad del gobierno de Pedro Sánchez para desempeñar un papel central en la investigación y el desarrollo de soluciones tecnológicas que den respuesta a la infinidad de problemas que enfrentan las sociedades contemporáneas representa un viraje respecto al prolongado desmantelamiento del Estado español como resultado del apego a la ortodoxia neoliberal.

México no es ajeno a la necesidad de recursos tecnológicos para encarar riesgos actuales que irán agudizándose de manera inevitable en los próximos años. El estrés hídrico que azota a extensas regiones del país, la baja productividad agropecuaria, la ampliación de la cobertura educativa, la búsqueda de remplazos para los agrotóxicos y las semillas transgénicas, la prevención ante futuras epidemias o el diseño de nuevas técnicas de construcción adecuadas a las realidades geográficas nacionales y a un ambiente en rápida degradación son sólo algunos de los retos que demandan el impulso a la soberanía tecnológica. En la medida en que no se alienten la investigación y el desarrollo autóctonos, las soluciones tecnológicas tendrán que seguir siendo importadas, lo que supone no sólo la salida de divisas, sino también el desperdicio de una ocasión para reindustrializar al país, detonar el crecimiento económico, generar empleos y, en suma, producir el bienestar que todos los mexicanos merecen.