El camino no fue sencillo para lograr la adhesión, pues el gobierno del primer ministro Viktor Orbán, político de ultraderecha, forjó estrechos lazos con Rusia y ante las críticas a la democracia húngara por parte de políticos de ese país, se agriaron las relaciones entre ambas naciones y provocaron reticencias entre los legisladores de su partido Fidesz.

Mientras, el presidente francés, Emmanuel Macron, declaró: todos estamos de acuerdo en el hecho de que no queremos ir a la guerra contra el pueblo ruso , en la apertura de una conferencia sobre el apoyo a Ucrania celebrada en París.

Durante la reunión de 20 jefes de Estado y de gobierno, y de otros funcionarios occidentales, en la capital francesa, el gobernante francés prometió que se hará todo lo necesario para que Rusia no gane la guerra .

Macron aseguró que varios países europeos entregarán misiles y bombas de mediano y largo alcance para apoyar a Ucrania en el conflicto con Rusia, y no descartó un envío de tropas.

El presidente ucranio, Volodymir Zelensky, acusó al ex presidente estadunidense Donald Trump de ponerse del lado del mandatario ruso, Vladimir Putin, y advirtió que millones de personas podrían morir sin la nueva ayuda estadunidense a Kiev, informó la cadena CNN.

En fragmentos de la entrevista publicados ayer, Zelensky comentó que no puede entender cómo Trump puede estar del lado de Putin , y lo calificó de increíble .