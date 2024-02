Elio Henríquez

Martes 27 de febrero de 2024, p. 29

San Cristóbal de las Casas, Chis., Muchos maestros trabajan en riesgo frecuente contra su integridad debido a la violencia que prevalece en algunas regiones de Chiapas , lamentó Isael González Vázquez, secretario general de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, adherida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).Agregó que “muchos compañeros se acercan, pero nos piden no emitir datos, nombres, planteles ni localidades.

No es sencillo decir qué escuelas están cerradas. Lo cierto es que muchos agremiados tienen en riesgo su vida; otros han sufrido situaciones complicadas y los gobiernos estatal y federal no han podido resolver el problema; nuestra exigencia es que haya paz para todos, no sólo para al magisterio .

González Vázquez y otros integrantes del comité seccional encabezaron ayer en esta cudad, una asamblea masiva con profesores de la región Altos de Chiapas, para preparar un plan de acción y presionar a las autoridades federal y local para que resuelvan sus demandas.