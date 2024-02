El actor contó: mi personaje se pregunta si se puede enseñar a no matar matando. Es tremenda esta premisa debido a las cifras que arrojan, que, por ejemplo, en Singapur se condena con pena de muerte por tráfico de drogas; en Corea del Norte sucede lo mismo si se tiene películas o pornografía de Corea del Sur, y en el caso de China se ejecuta cuatro veces más que en el mundo. Estos alarmantes datos hablan de que continúan las situaciones de crímenes y no está dando resultado la pena máxima .

Sostuvo: el teatro cuando está bien hecho logra que el público se conmueva, confronte e identifique o no para que tome sus propias decisiones. Eso me gusta de la obra con este tema tan complejo, delicado e interesante .

En Réquiem, precisó Estrella, se apuesta estrictamente a lo actoral. No existen elementos externos de apoyo; hay una escenografía muy sencilla, con un sillón, dos sillas y una mesa pequeña. No hay nada más. Me gustan las indicaciones de Enrique Singer sobre el no movimiento de los personajes .

Es decir, “estamos mucho tiempo estáticos externamente, pero de manera interna ocurren muchísimas cosas; hay una especie de close up cuando estamos sin movernos, el cual indica un acercamiento a los sentimientos y pensamientos de los personajes y debemos ser muy claros en ello para que los asistentes penetren en las mentes del sacerdote y la abogada”.

Singer, precisó, es muy minucioso en el sentido de encontrar el mundo interior de los personajes, cuáles son sus motivaciones, deseos, frustraciones y conflictos, ya sea en lo personal, lo público o lo profesional. Además, tiene otra manera de acercarnos a nuestros papeles, porque él sabe de este monólogo interno que necesitamos fortalecer; asimismo, nos ofrece los elementos adecuados para profundizar en el hecho y hacerlo interesante .

Alberto Estrella resaltó: vamos a tener dos funciones cada día; el reto gira en torno a la cuestión emotiva, porque es una obra de mucha intensidad y energía; ofrecer doble presentación sí es atractivo, pero pesado y, al mismo tiempo, será interesante para la producción observar la reacción de los espectadores con esta propuesta escénica .

El equipo de creativos que conforman esta temporada está integrado por Ana Carolina Mancilla y Reynolds Robledo, de Lobos Producciones; Óscar Carnicero, de OC Producciones; Allan Flores, productor ejecutivo y a cargo del diseño sonoro; Javier Ángeles, en la escenografía, y Félix Arroyo, en la iluminación.

Réquiem se presentará de viernes a domingo, del 15 de marzo al 4 de mayo en el Foro Shakespeare, en Zamora 7, colonia Condesa.