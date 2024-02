Jim Farber

The Independent

Periódico La Jornada

Martes 27 de febrero de 2024, p. 7

Todos saben que Gloria Gaynor cantó el éxito imperecedero I Will Survive, pero pocos saben hasta qué punto vivió la letra. Eso es lo que me hizo capaz de cantar la canción con tanta convicción , dice Gaynor, quien ahora tiene 80 años. Esa canción es mi historia .

Gloria Gaynor: I Will Survive es un documental estrenado en el festival de Tribeca que detalla cómo la cantante superó traumas como la ausencia de su padre, el asesinato de su hermana, agresiones sexuales, un marido mujeriego y una caída en el escenario que la dejó paralizada y necesitando cirugías.

Se trata de alguien que se ha enfrentado a retos difíciles , afirma la directora de la película, Betsy Schechter.

Con imágenes antiguas y entrevistas, Schechter y Gaynor filmaron durante una década, tiempo en el que la intérprete se enfrentó a otro obstáculo: su deseo de grabar un álbum de góspel para reflejar su fe, que en ella, en charla con The Independent es evidente, pues en menos de una hora, menciona a Dios no menos de 14 veces. “Dios me dijo muy claramente: ‘Nadie puede impedirte obtener lo que tengo para ti, excepto tú’. Fue entonces cuando me di cuenta de que necesitaba sintonizar y escuchar su guía”.

Siente que fue la voluntad de Dios hacer la placa de góspel, pese a que, como dice su mánager en la película, nadie quiere este álbum . lo incluía a toda la comunidad góspel, que veía con recelo a una cantante que se había hecho famosa en el mundo de la música disco.

Su modelo a seguir fue Queenie May Proctor, su madre, que tuvo que criar a siete hijos sin su padre (abandonó a la familia poco antes de que naciera Gloria) en su modesto hogar en Nueva Jersey y trabajar de costurera y cocinera. Me enviaba a la tienda a comprar 25 centavos de piel de tocino y frijoles, y luego hacía pan con galletas de animalitos , recuerda la cantante.

Gloria fue abusada sexualmente por el novio de su madre a los 12 años y por su primo cuando tenía 17. “No hablé de eso con nadie porque siempre tuve miedo de que llegara a mi madre. Pensaba ‘si le digo a mi madre, o si alguien se lo dice a mi madre, ella va a matar a esta persona y entonces me voy a quedar sin madre ni padre’”.

El trauma hizo que Gaynor creyera que no era digna de amor. Encontró confianza a través del canto, comenzando como adolescente en los años 60 con una banda de jazz y R&B llamada The Soul Satisfiers. A principios de los 70 otro grupo suyo, City Life, llamó la atención de Columbia Records, que le editó un sencillo pegadizo, Honey Bee, que no llegó a ninguna parte. Salió de ahí y en 1975 llegó a MGM Records.

Su álbum debut para esa casa, Never Can Say Goodbye, produjo un éxito, pero cuatro años antes, esa misma canción había sido un hit para los Jackson Five como balada anhelante; la versión de Gaynor aceleró el ritmo.

Irrumpe Donna Summer

Sus discos encontraron una mayor distinción en su estilo vocal, marcado por la melodía con un estilo declarativo. Si estaba cantando algo feliz, quería que escucharas la alegría. Si era algo triste, quería que escucharas las lágrimas , sentencia.

La Asociación Internacional de DJ la coronó Reina de las discotecas; sin embargo, un año después llegó Donna Summer y rápidamente la superó. Nunca sentí ninguna competencia con ella subraya, aunque agrega “alguien me preguntó una vez: ‘¿cómo te sientes de que Donna Summer te quite la corona?’ Reviré: ‘¡Mi corona está en mi armario!’”.

Su sello no le dio el apoyo inquebrantable ni la libertad creativa que ayudaron a Summer a producir decenas de éxitos. Tres álbumes posteriores lanzados en otros tantos años no lograron hacer clic.