Martes 27 de febrero de 2024, p. a11

Luego de conocer las investigaciones que inició la Fiscalía General de la República a la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo durante la conferencia mañanera que desconocía los términos en que estaba el expediente, pero ya me voy a enterar de qué se trata, pero no sabía. Y pues todos podemos ser investigados, ya lo estamos viendo, nada más que tiene que haber pruebas porque, si no, no es más que difamación y calumnias .

Desconocía la denuncia, pues la fiscalía es autónoma , comentó el titular del Ejecutivo federal. Sin embargo, ya no abundó más con relación a Guevara a quien en otras ocasiones había defendido en cuanto a las críticas.

Hace unos días, a solicitud de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (Femcc) inició dos carpetas de investigación por desvíos de recursos relacionados con la cuenta pública 2020 contra funcionarios de la Conade.

En cuenta pública 2020 se detectaron anomalías

De acuerdo con información proporcionada por funcionarios federales, representantes de la ASF acudieron a la Fiscalía General de la República el pasado 19 de febrero, un día antes de que se diera a conocer el resultado de la revisión de la cuenta pública 2022, y se formularon las querellas para sancionar a quienes hubieran incurrido en desvíos de recursos y ejerci-cio indebido del servicio público.