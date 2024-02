“He vivido aquí por 20 años y ya habíamos pasado otros huracanes como el Paulina, que dejó todo muy feo, también sufrimos con Ingrid y Manuel, pero no dejaron tanta devastación. Estoy muy agradecida de que las personas que organizan el Abierto Mexicano de Tenis se hayan tomado el tiempo de venir y ayudarnos. Espero que mucha gente vaya a los partidos y que den mucho trabajo a la gente de Acapulco”, contó.

No fue el único que lo perdió todo en la calle Calamar.

Tuve suerte, no se cómo salí vivo. Mi casa era de madera y se perdió con el huracán, ahora vivo con unos vecinos que me dejan quedar en un cuarto , narra el damnificado que está por recibir un nuevo hogar producto de una alianza del Abierto Mexicano de Tenis con una empresa de construcción.

Lo recuerda entre lágrimas; por un momento pensó que moriría al no tener dónde guarecerse del vendaval provocado por el huracán Otis, en octubre del año pasado.

Recién operada de los ojos, Gudelina no encendió el televisor por lo que no supo de la magnitud del huracán Otis. Fue hasta que voló la primera lámina y llegó su hija con una toalla para colocársela en la cabeza, que comprendió la intensidad del fenómeno.

Mis cosas se perdieron así como todo lo que utilizaba para vender tortas. Con las semanas me he ido reponiendo y también tengo los enseres que me dio el gobierno: un refrigerador, una estufa, un ventilador, unos sartenes, el colchón y una licuadora. Hay mucha necesidad todavía, pero los mexicanos somos fuertes y vamos a salir adelante, como siempre.

Julio y Gudelina cuentan los días para recibir su nuevo hogar y comenzar de nuevo. Aunque la economía aún no recobra la normalidad, sueñan con regresar a vender alimentos y manejar un nuevo velero que les permita recuperar un poco de lo que perdieron hace cuatro meses.