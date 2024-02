No exagero cuando digo que revolucionó la escena en México. Estudió pantomima con Etienne Decroux, maestro de Marcel Marceau, Jean Louis Barrault y Peter Roberts.

“Es una tristeza que la gente apasionada de la cultura, específicamente al arte escénico, no conozcan las bases de la escena corporal mexicana. Vanmelle llegó a nuestro país en 1978, y fue el principal exponente del teatro sin palabras, concepto que reúne una nueva forma de crear ambientes e imágenes fantásticas y sugestivas.

En los días subsecuentes, el Foro de las Artes será sede de tres obras teatrales: Mimo Trova, Aquí y en China e Il Cameriere. En la primera iniciativa, Humberto Ibarra estará acompañado por el trovador Guillermo Santillán. La función será el primero de marzo a las 20 horas.

El sábado 2 de marzo a las 7 de la noche se presentará el segundo montaje con Alaide Ibarra como protagonista. Mediante gestos faciales y movimientos corporales, la artista interpretará personajes que posiblemente sean ella misma a través del tiempo.

El domingo 3 a las 18 horas, el mimo Manuel Cisneros personificará a un mozo en Il Cameriere; ese mismo día a las 12 se realizará la intervención El arte de moverse es no moverse en las áreas verdes del Cenart, cuya finalidad es tocar al público con el arte del mimo y mostrar las posibilidades de comunicación .

Humberto Ibarra (Ciudad de México, 1966) puntualizó que Frederik Vanmelle siempre fue muy profesional; regularmente sugería a sus alumnos llevar una vida sana y abstenerse de consumir drogas.

“Solía decir: ‘mi técnica es no tener técnica. Cuando llamas a una persona, no sólo utilizas el dedito, sino todo el cuerpo’. No tenía límites, era creativo y monumental en todos los sentidos. Su trabajo era muy orgánico.

“En sus obras rompió los límites entre las disciplinas artísticas, ya que en sus trabajos los objetos, la luz o el sonido eran una extensión del movimiento del cuerpo.

Con este homenaje queremos mantener viva la trascendencia, el trabajo y la importancia de mi maestro, quien murió a los 49 años, víctima del sismo ocurrido en la capital mexicana el 19 de septiembre de 1985. Esperamos que su memoria sea valorada en nuestro país.

Los detalles del programa conmemorativo dedicado a Frederik Vanmelle se pueden consultar en la página electrónica https://www.cenart.gob.mx.