as noticias de todos los días y desde hace algún tiempo nos demuestran que las cosas en economía y política han cambiado. Se trata de una transformación profunda, la cuarta. Unos ejemplos: hace poco escuchamos al Presidente decir con la franqueza que lo caracteriza, que, en algunos casos graves, trascedentes, envió avisos a los jueces, que les advirtieran: tengan cuidado . Cuando importa, para la comunidad y la justicia, que los jueces además de sus expedientes, sus leyes, su jurisprudencia, tengan clara idea donde están parados, deben conocer las circunstancias socioeconómicas en que van a resolver los casos a su cuidado.

Los mal pensados sin entender al Presidente o maliciosamente, interpretan el incidente de la mañanera como si se tratara de consignas o amenazas. No es así. En mi cargo me ha tocado proponerlo, los jueces deben estar bien ubicados y entender el medio social y las circunstancias económicas y políticas en las que van a resolver. En mi carácter de consejero he propuesto en la Escuela de Derecho del Poder Judicial que se incorpore al final de cada curso un seminario de al menos un día para que quienes se preparan como juristas, futuros juzgadores, recuerden o se enfrenten a la realidad socioeconómica en que van a trabajar. La jurisprudencia no es una ciencia exacta, es una ciencia humana, que además de la norma y sus interpretaciones tiene que tomar en cuenta la realidad; antes del positivismo jurídico, del formalismo, en las raíces antiguas de nuestra profesión se hablaba de que un juez debe resolver a verdad sabida y buena fe guardada . La intención y la franqueza del Presidente nos debe hacer pensar en que ante y sobre una interpretación letrista y kelseniana están la justicia y la ética; por tanto, la necesidad apremiante de conocer el contexto en que una sentencia se va a dictar y a cumplir.

La otra noticia señal de los tiempos: los curas del estado de Guerrero, tan emblemático por su historia y hoy convulsionado por la delincuencia organizada; nuestro estado del sur del que salió la Bandera Nacional y desde el cual se abrió camino la consumación de la Independencia, el estado en que se persiguió a Genaro Vázquez y a Lucio Cabañas, ve cómo hoy sacerdotes católicos, hablan con los bandidos y les predican, les piden que respeten las vidas humanas. Y algo más del mismo tema, las fotos de hace algunos días en la impecable y profesional portada de La Jornada: el papa Francisco, el primer latinoamericano en ese cargo, otro Papa bueno, jesuita, inteligente, agudo, santo, sencillo y ágil de mente, aparece con las dos candidatas a la Presidencia de la República; nuestra Claudia, de la 4T, y Xóchitl, la de los desconcertados opositores que no encuentran otra forma de hacer política que no sea criticar al Presidente.