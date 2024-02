▲ Comisarios ejidales exigieron seguridad y los apoyos anunciados por el gobierno federal. Muchos de los asistentes observaron de lejos para no ser identificados por los halcones. Foto Sergio Ocampo

Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 26 de febrero de 2024, p. 17

Petatlán, Gro., Comisarios ejidales de unos 40 pueblos de la sierra de Petatlán y de Zihuatanejo, en la Costa Grande de Guerrero, demandaron que lleguen a sus comunidades los beneficios que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su visita al puerto de Zihuatanejo. Llevamos 30 años luchando por la paz y por mejorar nuestras vidas , aseguró una agricultora que asistió a la asamblea realizada en Piedra de Veliano.

El evento se llevó a cabo en la cancha de la comunidad Pueblo de Veliano, municipio de Petatlán. Una comisaria que leyó sus demandas aseguró que “los compas tienen miedo de acercarse, ha habido mucha represión aquí en los pueblos de la Sierra por parte de fuerzas federales y estatales, y bueno, también por la masacre de 20 personas, no 13 como se dijo, el pasado 6 de enero aquí en la cabecera; otros de plano no vinieron, tienen miedo, no quieren que los vean en videos y piden que las fotos se las tomen de espaldas”.

Critican a la Fiscalía

La dirigente agraria comenzó a leer su comunicado con voz temblorosa, dirigiéndose a las comunidades de alrededor por la ola de violencia, y el hostigamiento que se presenta, sobre todo de la Fiscalía delestado, que haciendo uso del poder llega a amedrentar, violando los derechos humanos de los pueblos .