arios son los problemas que atoran al presidente Biden en su pretensión de ganar popularidad. Los comentaristas en las más importantes cadenas de televisión atinaron al decir que algunas de las decisiones que tiene que tomar para superar su caída en popularidad son graves y riesgosas, pero necesarias.

La migración se ha convertido en un tema grave, no sólo en los estados fronterizos, sino en aquellos alejados de la frontera como Nueva York y Florida. A sabiendas de ello, una comisión de senadores, integrada por demócratas y republicanos, propusieron llegar a un acuerdo para resolverlo. Las negociaciones avanzaban por buen camino hasta que Trump, con su característica arrogancia, decidió que un acuerdo para resolver la crisis favorecería al presidente Biden, y prohibió a los senadores republicanos llegar a cualquier tipo de acuerdo con los demócratas. Lo que está claro es que al margen de que los demócratas cedan en las exigencias de los legisladores de oposición, Trump nunca estará satisfecho y siempre impondrá más y más condiciones para evitar cualquier solución en la que participen los del partido en el gobierno.

En ese contexto, sucedió algo inesperado. En las elecciones celebradas en un distrito electoral que históricamente había sido bastión del Partido Republicano en Nueva York, el candidato demócrata venció a la candidata republicana. Lo trascendente es que lo logró arrebatando el tema de la migración a su oponente. Entre sus formulaciones destacó la necesidad de controlar la frontera, cuestión que un electorado mayoritariamente conservador aplaudió y a la postre parece haberle dado la victoria. Se dedujo que en la campaña del candidato demócrata manifestó la preocupación sobre la gravedad de lo que ocurre en la frontera, lo que puede ser un ejemplo a seguir como medio para arrebatar la bandera de la crisis migratoria a los republicanos. ( The Guardian, The Hill). El problema es que creó una división en el Partido Demócrata sobre la forma en que se debe retomar el asunto de la migración. Por un lado, quienes consideran que no se debe castigar a los migrantes con una política draconiana, como es la pretensión de los republicanos y, por el otro, quienes consideran que es necesario atender a la preocu-pación de la sociedad en torno a la entrada irrestricta de migrantes a la nación, tomando medidas que impliquen mayor control en la frontera y la revisión de las consideraciones sobre política de asilo.