Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Lunes 26 de febrero de 2024, p. 14

A 80 años de su creación, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se mantiene como un gremio corporativo y gatopardista, que mantiene una cúpula sindical enquistada en el poder político y profundamente corrupta , afirmaron profesores, dirigentes magisteriales disidentes e investigadores.

Recordaron que el surgimiento del gremio más grande de América Latina obedece a una decisión de Estado de unificar a todos los sindicatos del magisterio y, con ello, establecer un control corporativo de los trabajadores de la educación, el cual no se ha roto en ocho décadas .

Sin embargo, enfatizan que desde los años 50 del siglo pasado, con el Movimiento Revolucionario Magisterial (MRM), que encabezó el profesor y dirigente social Othón Salazar, inició una etapa de resistencia que no ha concluido tampoco .

En 1979 se creó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) como la más importante disidente al interior del SNTE, que una década más tarde, logró encabezar la llamada primavera magisterial, la cual aceleró la caída del entonces cacique del gremio, Carlos Jongitud Barrios, quien fue sustituido por Elba Esther Gordillo, impuesta por el ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

Fundado el 26 de diciembre de 1943, durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho, el SNTE agrupa a más de 1.8 millones trabajadores de la educación de todo el país y de todos los niveles educativos.

Para hoy, cuando se cumplen 11 años de la aprehensión de Gordillo Morales, quien se autodesignó como presidenta vitalicia del gremio, su actual dirigente, Alfonso Cepeda Salas, ex coordinador de Finanzas de otro hombre cercano a Gordillo y ex secretario general del gremio, Juan Díaz de la Torre, anunció un magno evento de festejo en el Auditorio Nacional para celebrar al autoproclamado ejército intelectual de la Cuarta Transformación .

El pasado viernes en Jalisco, Cepeda Salas afirmó que desde el origen del SNTE han sido dos las causas fundacionales que le han dado impulso, sentido y rumbo. Uno, la defensa de la escuela pública en México y, otro, la defensa a ultranza de los derechos de los trabajadores de la educación .

Sentencia con la que, afirmaron líderes disidentes, no estarán de acuerdo miles de maestros que sufren la falta de democracia sindical y son obligados a la afiliación, porque no hay plaza si no estás en el SNTE .