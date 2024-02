César Arellano García

Periódico La Jornada

Lunes 26 de febrero de 2024, p. 12

La madre de una menor de edad solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atraiga el recurso de revisión que promovió contra Facebook e Instagram, ambas de la empresa Meta, con el argumentó de que no toman medidas contra el bullying cibernético. En noviembre del año pasado, Gabriel Regis López, juez decimosexto de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, anuló el juicio de amparo porque lo consideró improcedente.

El asunto ya está en manos del máximo tribunal. En los próximos días se turnará a uno de los ministros, quienes tendrán que estudiar el caso y posteriormente dar su fallo o, en su caso, desecharlo.

La madre de la menor promovió el juicio de amparo en mayo del año pasado, donde reclamó de Meta Plataforms la omisión de adoptar medidas de protección eficaces atendiendo el interés superior del menor y para procurar un entorno libre de violencia.

La quejosa señaló como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1º y 4º , entre otros, de la Constitución Política Mexicana. El artículo 1º refiere que todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. El artículo 4º de nuestra Constitución reconoce el derecho de la niñez a un sano desarrollo integral.

Sin embargo, el juez federal desechó la demanda porque actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, al estimar que los efectos negativos que pudiera padecer la parte quejosa, como consecuencia de los actos impugnados, no le da un interés legítimo, pues dicha circunstancia no la ubica en una situación especial frente al ordenamiento jurídico que se trata, es decir, no le da un agravio diferenciado al que pudieran alegar el resto de las personas, además de considerar que se trataba de actos consentidos.