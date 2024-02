Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Lunes 26 de febrero de 2024, p. 11

El delito de tortura se comete con agresión física y sicológica a cualquier persona y más si, como está claro en el video, se trata de alguien que está sometido, atado de manos. La amenaza también es tortura . Si Tomás Zerón considera que es inocente, debería venir (a México) y asumir su defensa en los tribunales , afirmó Vidulfo Rosales, vocero de los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

En entrevista, comentó sobre las declaraciones de quien fue director de la ex Agencia de Investigación Criminal (AIC) a la BBC, en las que afirma que no cometió tortura en contra de los acusados por la desaparición de los normalistas, pues según él no tenía necesidad de hacerlo.

La realidad es que esos señalamientos se han convertido en una confesión lisa y llana del delito que se le acusa, planteó Rosales. No hay nada que alegar , tampoco sobre su responsabilidad en el traslado sin seguir el procedimiento legal de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, a quien llevaba a bordo de un helicóptero y le señaló el sitio en el río San Juan donde supuestamente fueron abandonados los restos de los estudiantes, como después aseguró la entonces Procuraduría General de la República.