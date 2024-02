Georgina Saldierna

Con la intención de no dejar tantos pendientes a la próxima legislatura, las comisiones del Senado analizan qué iniciativas y puntos de acuerdo pueden ser declarados caducados y cuáles todavía es posible impulsar en lo que queda de la actual.

La legislatura vigente concluye el 31 de agosto, pero el periodo ordinario de sesiones termina el 30 de abril, es decir, sólo restan 20 sesiones del pleno senatorial en las que se pueden aprobar reformas.

Por ello, la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, señaló que la semana pasada se reunió con los presidentes de comisiones para establecer la ruta a seguir en el caso de las propuestas legislativas pendientes.

Explicó que se dará salida a aquellas que no han logrado la votación o no pudieron transitar en comisiones porque perdieron vigencia los temas, dejó de haber interés procesal por parte de quienes las promovieron, o bien, las condiciones políticas ya no permiten llegar a las mayorías calificadas que se requieren.