La tarde de ayer, Gálvez indicó que como resultado del pésimo ejemplo que dio el presidente López Obrador, se publicaron con mala leche muchos más teléfonos, filtraron también mi número y desde entonces no han dejado de llegar mensajes .

Enseguida, también lo difundió. Si aún no lo tienes, aquí se los dejo: 55-2899-1235. He decidido no cambiarlo. Entre los mensajes que he recibido critican mis kilos de más y los dientes chuecos; no se preocupen, eso se quita. Lo que no se quita es el cariño de los cientos de mensajes de apoyo, ánimo y solidaridad que me han llegado, y esos ahí se quedan. Así que preocúpense porque esto ya nadie lo para .

Gálvez había dado a conocer otro número de celular en enero pasado para que sus simpatizantes estuvieran en contacto con ella mediante WhatsApp.