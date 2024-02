Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Lunes 26 de febrero de 2024, p. 5

Nadie se adelante , advierte Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a quienes desde ahora ven un escenario fértil para la anulación de los comicios presidenciales.

Esta sala tiene la facultad constitucional de validar los comicios del 2 de junio y su decisión es definitiva e inapelable; sin embargo, subraya, por ahora no cabe prejuzgar, especular o divagar, incluso frente a circunstancias como las que él mismo ha puesto sobre la mesa, como la creciente incidencia del crimen organizado en las elecciones ; tampoco, frente a los constantes juicios promovidos por la oposición en torno a la actuación del Presidente de la República o la campaña en Internet contra el mandatario.

La palabra clave en todo esto, comenta a La Jornada, es la determinancia: necesitas estar seguro de qué pasó, en qué lugar, en qué lugares y cómo afectó todo eso en el resultado, y para eso no puede haber elucubraciones, sino un expediente abierto .

Cuando habla, a De la Mata le brota no sólo su estilo docente, sino la historia del tribunal electoral, adonde llegó hace 27 años como secretario auxiliar de magistrado regional. Trabajó en todos los escalones y ahora es uno de los cinco integrantes de la sala superior (aunque deberían ser siete, pero el Senado sigue sin designar los faltantes).

Con esa experiencia, refiere algunas de las elecciones anuladas en la historia reciente, así como de lo que ocurre cuando no cuenta un voto, el resultado de una casilla o de todo el proceso.

La cosa parece complicarse porque desde 2000 se incluyó la nulidad abstracta , relacionada con la violación a los principios constitucionales. En esa contienda, cuando ganó Vicente Fox, el tribunal se preparó para un gran conflicto, pero resulta que fue la elección menos impugnada de la historia.

En 2006, ante la diferencia oficial de 0.56 por ciento entre Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón, llegó el reclamo del recuento total, del voto por voto, casilla por casilla . En retrospectiva, opina: lo digo con todo el respeto y admiración a ese grupo de magistrados: debieron haberse abierto los paquetes, todos . En 2012 y 2018 no hubo reclamos extraordinarios de nulidad.

El valor de un expediente

–¿Qué les diría a quienes señalan que la actuación del presidente López Obrador es causal de nulidad, lo mismo que la inseguridad?

–Yo diría que nadie se adelante. Hasta que no haya un expediente y podamos ver todos los hechos y si esto afecta o no el resultado, no podemos decir nada. Dicen que el pavo es el único que muere en la víspera; pues eso justamente, hay que esperar entonces hasta el día de Navidad. Ese día (2 de junio) podremos tener una idea, antes todo es especulación.