Entre los nombres mencionados rumbo a la Cámara de Diputados destacan casos como el de Ricardo Crespo, quien fue presidente del PRI en Hidalgo de 2011 a 2016, y cuyo antecedente aún lo caracteriza en la entidad. Junto a él también se encuentran ex funcionarios de la administración del ex priísta Omar Fayad.

Durante las pasadas dos semanas, el partido guinda emitió la mayoría de los acuerdos con sus aliados para definir las candidaturas a la Cámara de Diputados y al Senado de la República, y aunque se perfila que los listados podrían tener ajustes, entre los seleccionados y quienes ya se registraron de manera formal para una candidatura hay quienes son identificados por haber sido líderes locales de esos partidos o ex gobernadores postulados por la oposición.

En Colima, Leoncio Morán, otro de los que han sido anunciados en la lista preliminar, fue alcalde de la capital estatal y diputado, en ambos caso por Acción Nacional, y ha buscado en tres ocasiones la gubernatura, la última cobijado por Movimiento Ciudadano.

Otro caso es el de Isaac Pimentel, quien se proyecta para ser registrado en Morelos después de ser alcalde impulsado por el PAN; en Sonora está la ex priísta Anabel Acosta, y en Chiapas el del ex senador del PRI Roberto Albores.

En las listas al Senado se encuentran ex gobernadores de ambos partidos, mientras en Chihuahua fue incluido Javier Corral, ex mandatario estatal. Al momento de los registros de las candidaturas morenistas acudió Alejandro Murat, ex gobernador de Oaxaca y quien participó en la primera fase del Frente Amplio por México para la candidatura presidencial de la oposición.

También fue incluido Manuel Espino, quien se integró al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y quien antes de transitar por las filas de Movimiento Ciudadano, como panista, llegó a ser presidente nacional de ese partido entre 2005 y 2007.

Asimismo, aparecen perfiles como Víctor Hugo Lobo y Jorge Carlos Ramírez Marín, quienes el año pasado pertenecían al PRD y al PRI, respectivamente.