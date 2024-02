De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 26 de febrero de 2024, p. 3

Con pancartas y mensajes en inglés y español, mexicanos residentes en Estados Unidos que simpatizan con Morena se manifestaron en las puertas de The New York Times en protesta por la publicación el jueves pasado de que en ese país se investigaron presuntos vínculos de funcionarios cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador con operadores del narco.

A la entrada del edificio del influyente diario y con la tipografía característica de su cabezal, los manifestantes mostraron una cartulina en la que definieron el sentido que para ellos tiene la credibilidad del texto mencionado: The New York Lies ( El New York miente ).

La protesta a una convocatoria ciudadana fue difundida por Morena New York comité 1, desde donde también se convocó para protestar por la visita de Xóchitl Gálvez a Washington y a esa urbe a principios del mes.

Los inconformes exigieron respeto para México y el Presidente y desplegaron cartulinas que decían: “New York Times, serás muy famoso, pero no siempre comunicas la verdad. AMLO no es narco”y “New York Times, hablen con la verdad; no mentir”. En otra, el mensaje en inglés indicaba: “New York Times: Aunque mientas sobre el Presidente de México él aún tiene nuestro apoyo”.