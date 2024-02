Arturo Sánchez Jiménez

Enviado

Periódico La Jornada

Lunes 26 de febrero de 2024, p. 3

Cajeme, Son., Al afirmar que todo pinta para que continúe la transformación , el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que el cambio que necesita el país apenas va a empezando , y adelantó que conversará con quien lo releve en la Presidencia para encargarle que no dé ni un paso atrás en la labor iniciada por su gobierno en favor de los pobres.

Nos faltan muchas cosas, todavía estamos dando los primeros pasos porque es mucho el atraso, el abandono; durante mucho tiempo se le dio la espalda al pueblo, el gobierno estaba al servicio de una minoría rapaz, al servicio de los corruptos, no estaba al servicio del pueblo , declaró en la inauguración del acueducto Yaqui, que como parte del Plan de Justicia para esta nación dotará en marzo de agua potable a 34 mil habitantes de 50 comunidades.

Voy a hablar con quien me sustituya para que no den ni un paso atrás, para que no se abandone lo que ya iniciamos en beneficio de los pueblos y comunidades yaquis y en beneficio de los pobres de México, de la gente humilde , sostuvo a 270 kilómetros de la capital estatal, en la presa Álvaro Obregón, donde empieza el acueducto, cuyas obras de conexión aún están inconclusas.