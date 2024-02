C

on Pedro Valtierra hicimos esta especie de aforismo susceptible de ser leído como dos o más versos: El que sabe mirar sabe callar. El que sabe callar sabe mirar .

Percibir, sentir, imaginar… Tal la tríada del inteligir poético.

Canción de un gorrión perdido: Queja o éxtasis decía / el gorrión que así cantaba / y que así el aire endulzaba / y como espinoso ardía. / En canto se disolvía / y volvía a la vez en sí. / Me he encontrado y me perdí / al mismo tiempo. Aquí estoy / llegando a donde me voy / de mí, y a mí. Que es así / nadie negarlo podrá. / Soy un quizá sin quizá, / soy un canto desmedido / pero sin pizca de ruido. / Soy un alerta constante, / la llama soy del diamante / en la oscuridad nacido. / Gorrión soy, pero entendido / también sabio decidor / desa luz, dese calor. // En esa llama encendido / mi corazón va soltando / su cantar, discreto, blando, / mas preciso, decidido. / Eternidad, ora es cuando / el infinito cumplido / astro tras astro va hablando / por mi buche y lengua. Mando / mejor mi voz no ha tenido, / diz el gorrión sospirando. // La canción aquí se acaba / y el cantor aquí se va. / Se acabó lo que se daba, / pero no lo que se da. / Lo que se da ha de seguir. / ¿Se da? No puede morir.