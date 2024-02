S

e trata del intento de venganza política a la que se quiso disfrazar de violación a los derechos individuales, cuando la derrota era inminente.

Del bote de la basura se arrancó un escrito que no cumplía con los mínimos requeridos para su publicación, pero servía para ejercer venganza contra el personaje que les endilgó el calificativo de pasquín , pero que también les hizo ver como un medio muy poco confiable, capaz de mentir para cumplir con los compromisos que le dictan sus intereses.

El leviatán del periodismo estaba derrotado. El New York Times difamaba impunemente y era exhibido como eso, como un medio que engaña a sus lectores con el prepotente afán de saciar su venganza. El New York Times no se toca, quisieron expresar los editores, cuando insultaron a las páginas del diario, a su historia, con una difamación orquestada.

De pronto pareciera como si la mentira, pecado mortal en el periodismo –se puede mentir y morir por eso–, no cayera pesado en el estómago del leviatán y se pudiera seguir viviendo sin mostrar daño alguno, porque para hacer efectivo el engaño, sobre él se monta el escándalo al que se une un ejército de militantes de la estafa.

Y así ocurrió: la voz hallaba el tono de la insolencia para provocar la pifia política. Ninguna razón dominaba la soberbia y de ella se colgó una nueva mentira. Se puso en peligro la vida de una periodista, lanzaba la voz de la arrogancia, aunque el pretexto para la acusación fuera tan endeble como el argumento del enredo inicial.

Tal vez novata en la fabricación de un altercado, o quizá mal informada, quien reclamaba que difundir el teléfono de una periodista era poner en peligro su vida –la de la dueña del número telefónico– no estaba enterada que cuando menos a uno de los hijos de López Obrador se le tomaron fotografías en su domicilio junto con su esposa y se publicaron sus números telefónicos, datos que también se difundieron como parte de otra falacia.