En el detalle, Buenrostro explicó que ESSA representa 84 por ciento de la producción de sal en México, orientada principalmente a la exportación. Nuestro país se encuentra en el séptimo lugar a nivel mundial con la producción de sal de 8.7 toneladas métricas y, junto con Chile, somos los principales productores de América Latina. No hay que olvidar que las sales son un insumo importante en industrias como la farmacéutica, textil, química, construcción y petroquímica, por lo que es un recurso muy importante en la nueva política industrial de México .

Buenrostro subrayó que ESSA no sólo es una empresa, es también una comunidad, y con un manejo honesto y responsable de ella hemos impulsado la economía local para el bienestar de la población de Guerrero Negro y municipios aledaños, con un crecimiento económico sostenible y equitativo. Está conformada por trabajadoras y trabajadores mexicanos, con conocimiento especializado y experiencia. Por ello, les aseguramos que están garantizados sus derechos y puestos laborales, y que seguiremos trabajando de la mano, juntas y juntos, por el futuro de México. La nacionalización de Exportadora de Sal marcará una nueva era para la región y para nuestro país, siempre en beneficio del pueblo mexicano . Excelente noticia.

Por su parte, el presidente López Obrador expresó que la nacionalización de ESSA es un buen propósito, que la tengamos ya en poder de la nación, que sea pública. Durante 36 años de política neoliberal o de pillaje, ponían por delante el interés personal, el interés de las empresas, el interés por el lucro, y no debe de ser así; por delante debe de estar siempre el interés público, el interés colectivo, el interés del pueblo, el interés de la nación. Y se salvó de milagro, a lo mejor por el aislamiento, pero ahora queremos dejar a salvo este patrimonio de todos los mexicanos, para que no se corra ningún riesgo, porque la privatización no ha ayudado a México. Privatizar es sinónimo de corrupción, eso es lo que significó la política neoliberal por mucho tiempo. Por eso, queremos regresar al espíritu de la Constitución de 1917, poner por delante el interés público, el interés de los mexicanos .

Las rebanadas del pastel

Si de nacionalización se trata hoy se concretará la operación de compraventa de 13 plantas de generación eléctrica entre la trasnacional española Iberdrola y el gobierno mexicano. Entonces, Ignacio Sánchez Galán, presidente de ese consorcio foráneo, ya puede irse a robar a otra parte.

