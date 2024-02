U

na de las novedades que surgieron con el arribo del gobierno de la 4T fue la conversión de la prensa oficialista de entonces a prensa de oposición (era conocida popularmente como prensa vendida ). El cambio coincidió con el recorte del presupuesto gubernamental destinado a los medios y la exhibición de la lista de empresas y comunicadores que recibían dinero o contratos de los gobiernos anteriores. Hasta entonces, la mayoría, con excepciones, cumplían la función de aplaudir las acciones de los gobiernos del PRI y el PAN, incluso callar sus actos de corrupción. En marzo de 2011 sucedió lo inaudito: respondiendo a una invitación del presidente Calderón, por conducto de Claudio X. González en nombre de la Fundación Televisa, firmaron un acuerdo para ocultar información sobre asesinatos y enfrentamientos con los cárteles. Fue el tiempo en que Genaro García Luna actuó a sus anchas. Los medios de comunicación son propiedad de empresarios, no de periodistas, suelen estar ligados a negocios que van de hospitales, medicinas o venta y arrendamiento de automóviles. Ser parte de esa élite reporta beneficios.

Viene de lejos

La prensa antes oficialista, hoy de oposición, ha perseguido y atacado a López Obrador desde siempre.