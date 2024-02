Afp, Ap y Reuters

Periódico La Jornada

Lunes 26 de febrero de 2024, p. 31

Kiev. El presidente ucranio, Volodymir Zelensky, ubicó ayer en 31 mil la cifra de soldados muertos desde que Rusia invadió el país eslavo hace dos años. Es la primera vez que informa sobre bajas, no son 300 mil ni 150 mil como dicen Putin y su círculo de mentirosos , agregó.

The New York Times reportó en agosto pasado que las fuerzas ucranias tuvieron hasta entonces 70 mil muertos y entre 100 mil y 120 mil heridos desde el inicio de la guerra, citando a funcionarios estadunidenses no identificados.

El gobierno de Zelensky continúa basando sus esperanzas de triunfo en el apoyo de Occidente. Que Ucrania pierda, que sea muy difícil para nosotros y que haya un gran número de bajas depende de ustedes, de nuestros socios, del mundo occidental , aseveró el presidente al pedir más apoyo.

Aseguró que millones de personas morirán si el Congreso de Estados Unidos no aprueba los 60 mil millones de dólares en ayuda militar solicitada por Joe Biden para Kiev.

El ministro ucranio de Defensa, Rustem Umierov, afirmó que 50 por ciento de las entregas de armamento prometidas por los aliados occidentales no llegan a tiempo, lo que implica una mayor pérdida de vidas y de territorio.

En tanto, el premier de Eslovaquia, Robert Fico, quien participa hoy en la Cumbre de París para abordar la situación en Ucrania, criticó que la Unión Europea, de la que su país es miembro, dé a Kiev un apoyo militar y económico sin límites .