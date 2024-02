De la Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 26 de febrero de 2024, p. 30

Un hombre se prendió fuego ayer frente la embajada de Israel en Washington, informó el Departamento de Policía Metropolitana, reportó CNN. Fue llevado a un hospital local y permanece en condición crítica, añadió la policía.

La periodista independiente Talia Jane, quien obtuvo imágenes del hecho, informó que en un video se veía a un “individuo con uniforme militar, quien se presenta como miembro en servicio activo de la fuerza aérea de EU, que dice: ‘ya no seré cómplice del genocidio’. Después se prende fuego al grito de: ‘Palestina libre’”, reseñó el portal Common Dreams, aunque precisó que no pudo verificar de forma independiente la existencia del video y no lo ha visto. Un portavoz de la embajada de Israel dijo que se desconoce la identidad del hombre.