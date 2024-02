Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Lunes 26 de febrero de 2024, p. 9

Sergio Arau, director de cine, artista plástico, músico, roquero y ex integrante y fundador de Botellita de Jerez, refrenda su faceta de humorista y crítico mordaz como caricaturista y dibujante en el libro La netafísica.

En la presentación de la obra editada por Sexto Piso, realizada la noche del viernes, Arau sostuvo una charla con el escritor e historietista Bernardo Fernández (Bef) y respondió preguntas de los asistentes sobre su trayectoria como dibujante e ilustrador, además de ofrecer pinceladas acerca de su quehacer creativo en películas, música, bandas. Habló de la satanización del rock; y de sus gurús o inspiraciones como Helioflores y Lourdes Grobet, así como de su participación, hace unas décadas, como ilustrador en los libros de texto gratuitos.

Asimismo, se dijo fanático de la lucha libre desde siempre y de la cultura popular, la cual ha sido muy golpeada, aunque ahora ya no tanto, porque lo naco ya no es tan racista .

Para Arau, La netafísica es como el espacio poético entre la neta y la física. La física es inamovible, es lo que está y contra lo que chocamos. Es karma de dos filos, violencia domesticada. La neta es automágicamente lo que veo, distingo y traduzco .

La netafísica es surrealista; es un poco lo que me sale, pero jugando con todos los elementos, que son símbolos; hay muchos laberintos, interiores de cabezas, corazones y como el de la portada el libro que es un pájaro que está en una jaula, pero cuando ves los espacios entre los barrotes, el güey podría salirse por donde quisiera, pero entonces decidió no hacerlo, no sé si lo sabe o no .

En la librería Gandhi Mauricio Achar, Arau contó: he dibujado toda mi vida; he tenido la suerte de encontrar buenos mentores por accidente. Cuando buscaba trabajo, como a los 18 años, mi papá me conectó con Rogelio Naranjo, quien necesitaba un ayudante, un achichincle, que fuera a comprar las tintas, el papel, etcétera. Pero a mí me encantaba dibujar y lo hago desde que me acuerdo .

Trabajo arriesgado