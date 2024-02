Ana Mónica Rodríguez

Lunes 26 de febrero de 2024, p. 7

Margarita Sanz, ganadora de tres premios Ariel y quien ha actuado en diversos recintos y formatos durante cerca de seis décadas, en el teatro encuentra su mayor pasión, es estar viva, porque cada función es un universo de aprendizaje y de experiencias profundas .

La actriz, nacida el 20 de febrero de 1954 en Guadalajara, Jalisco, pisó por primera vez las tablas cuando tenía siete años de edad y desde entonces ha incursionado en teatro, cine y televisión. Interpreta a Arkadina en La gaviota, obra del dramaturgo ruso Antón Chéjov, que, dirigida por Cristian Magaloni, hace temporada en el Foro Lucerna.

Comienzo en el arte escénico

De su nacimiento en la música y el arte escénico, Sanz contó: empecé a hacer teatro desde los siete años, porque mi madre y otras señoras tenían un grupo en el cual se organizaban espectáculos de verano para un sanatorio en Guadalajara; entonces quitábamos los muebles, poníamos un pequeño escenario en el que representábamos extractos de comedias musicales estadunidenses; se cobraban cinco pesos por la entrada y ese dinero se destinaba al orfanato .

Después “llegamos a teatros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde cabían más personas y seguíamos con esta especie de misceláneas que eran escenas de varias comedias; además, todo empezó porque me gustaba la canción Eddy, Eddy, que interpretaba Angélica María, y un día cuando yo la cantaba mi mamá me dijo entre risas: ‘¡tú eres una actriz cómica y vas a ser actriz’; lo cual ha sido mi forma de vivir y de respirar esta vida”.

Fue en 1970 que Sanz llegó a la Ciudad de México; comenzó a estudiar en la Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes. Después me cambié al Centro Universitario de Teatro, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y con el maestro Héctor Mendoza, a quien le aprendí muchísimo, fue donde concluí mi carrera .

Recordó: cuando empecé a hacer teatro fuera de la UNAM, me di cuenta de que las cosas eran distintas sobre todo en la mística del trabajo, pues había personas que se peleaban por un crédito o porque no les pagaban bien .