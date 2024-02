Hay 17 firmas zombis en la BMV; tienen registro pero no cotizan

▲ Hay compañías suspendidas, pero no están declaradas en banca rota, como Azteca, cuyas acciones no operan desde junio de 2023 por no presentar a tiempo la información financiera. Foto Luis Castillo

Clara Zepeda Periódico La Jornada

Lunes 26 de febrero de 2024, p. 27 En un contexto de escasez de nuevas empresas listadas en el mercado, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) tiene registradas 17 compañías suspendidas, es decir, cuyas acciones no están en operación, según revelan los requisitos de mantenimiento de la inscripción de valores. Según la revisión anual 2023, algunas llevan varios años sin operar, como Altos Hornos de México, de fabricación y comercialización de metales, suspendida desde 1999. Grupo Qumma, de publicación y medios, suspendida en 2003; Savia, productos agrícolas, desde 2005. Hay otras más recientes pero también ya desaparecidas. Están Edoardos Martín, venta de ropa al por menor, que está suspendida desde 2014. Prácticamente estas empresas ya no existen y se mantienen en el listado de la BMV porque no han iniciado un proceso de desliste, por lo que la entidad bursátil no puede sacarlas de bolsa. Si bien siguen listadas y no han iniciado un proceso de desliste ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la bolsa tiene que seguir procesando cada mes una factura del costo de ser una emisora listada, pero después de días se tiene que mandar a cuentas por cobrar y hay varias emisoras en ese caso, relataron especialistas. Además, el mercado accionario se ha vuelto más chico porque han sido más el número de deslistes de bolsa que nuevas incorporaciones. Según datos oficiales, las emisoras que operan en el mercado de valores son 130; sin embargo, tarde o temprano se tendrá que hacer una limpia del listado, aunque este no favorezca y confirme que el mercado de capitales se hizo más pequeño.