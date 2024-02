De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 26 de febrero de 2024, p. a12

En una de sus peores etapas como entrenador, Miguel Herrera quedó al borde del precipicio. El hombre conocido mundialmente por sus festejos desaforados sobre el área técnica, muchos de ellos viralizados en redes sociales, sumó su cuarta derrota (2-0) en la Liga Mx con el club Tijuana al caer 2-0 ante el Toluca. En ocho jornadas de la competencia, los fronterizos están entre los participantes sin ganar un solo partido, situación por la que miles de aficionados pidieron a gritos la baja del Piojo.

La directiva tomará sus decisiones, pero el mayor responsable es el técnico , asumió el ex seleccionador nacional a su salida del estadio Nemesio Díez, donde las anotaciones de Juan Pablo Domínguez (minuto 52) y Jean Meneses (63) marcaron cifras definitivas en el cotejo. Esto es para que funcione y no está sucediendo. No hemos podido identificar el problema. Me siento aún joven para decir que ya lo di todo. Yo seguiré entregándome para sacar esto adelante , agregó el técnico.