En 2024, González estrenó pareja de juego, una situación que no afecta su desempeño en la cancha.

A está edad, ya pesan más las cosas, es más difícil reponerse de tantos viajes pero me siento bien porque lo he hecho toda mi carrera.

Desde el día uno de mi carrera tuve esa meta: tener tranquilidad. Quizás no soy como un singlista que tiene muchos entrenadores, pero me pueden acompañar a mis torneos los que más quiero y eso es lo que me importa. La ayuda de los patrocinadores es fundamental también y agradezco que me respalden, porque no es sencillo obtenerlos si eres doblista.

Física y mentalmente me siento estupendo. Habrá semanas buenas y otras malas, pero soy capaz de superar cualquier obstáculo con el que me encuentre , compartió.

Acapulco, Gro., Han pasado 14 años desde que Santiago González ganó su primer título ATP en Serbia. En aquel entonces, el veracruzano no gozaba de recursos voyantes, por lo que tuvo que vender un auto para financiar su participación en torneos internacionales. Hoy, la realidad es distinta para el doblista mexicano, quien vive su mejor momento a sus 41 años de edad.

–¿Esperas un mejor año que 2023?

–Va a ser difícil superarlo, pero puede ser, si logro ganar un Grand Slam. Tengo la oportunidad este año de conseguirlo si juego bien y la suerte nos favorece.

En Acapulco, Santi es una de las figuras a seguir. Hace unos días se quedó corto en sus aspiraciones de revalidar el título en el Abierto de Los Cabos, por lo que en el puerto tendrá la oportunidad de redimirse ante su público.

Qué bueno que el torneo se mantuvo aquí, las instalaciones están muy bien, hay hoteles, restaurantes y cosas que hacer para los visitantes. El nivel tenístico es enorme también , expuso .

El sueño olímpico no se esfuma aún, pese a que la participación de México no depende por completo de él. “Aún tengo esperanzas. Si me mantengo entre los primeros 10 y algún otro mexicano, como Miguel Reyes Varela, asciende un poco en el ranking, podríamos obtener un lugar”.

La madurez y la nostalgia por ver crecer a su hijo Matías ha llevado al jugador a alargar el retiro, ya que tiene el deseo de que lo vea el mayor tiempo posible.

No sé cuánto tiempo me reste en el circuito, pero quiero aprovecharlo lo mejor posible, pues me encanta que mi hijo pueda ser testigo de mi historia en primera fila.

Santiago González debuta hoy en el comienzo del torneo acompañado de Neal Skupski contra la dupla de Casper Ruud y William Blumberg. Como platillos principales de la jornada están los duelos de pronóstico reservado entre Alex de Miñaur y Daniel Taro, así como Ben Shelton y Daniel Evans.