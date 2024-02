Doctor en matemáticas, admitió que no existe una definición precisa por la extensión y variedad de cosas que estudia. “Se puede decir a priori que es la ciencia de la forma, la cantidad, la combinatoria, la probabilidad, las deformaciones de los espacios...; incluye la geometría, el análisis, la probabilidad, la estadística, el número de posibilidades de hacer algo. Abarca muchas cosas y a eso se debe su importancia”.

Verjovsky es uno de los matemáticos más eminentes del país y ha conectado con su trabajo diversas áreas, lo cual es uno de sus aportes más importantes. Como me gusta todo, le entro a todo , destacó.

Lo anterior se suma a la sorprendente inteligencia artificial (IA), que no se preveía hace 10 años. A pesar de que no se puede explicar qué son las matemáticas es clarísimo que están muy presentes en nuestra vida cotidiana .

Las matemáticas tienen un componente estético extraordinario; yo trabajo las cosas nobles, grandes y bellas en ella y me gustaría mucho que México tuviera más de esa ciencia , sostuvo Santiago Alberto Verjovsky Solá, ganador de los premios Nacional de Ciencias 2021 (anunciado de forma reciente) y de Investigación en Matemáticas en América Latina 2024.

Destacó que, como todas las ciencias, estamos en pañales, porque cada vez que hacen un descubrimiento matemático, se abren caminos diferentes. Si se descubre que hay partículas subatómicas, entonces se crea una teoría que trata de explicarlo y va a ir creciendo .

Verjovsky Solá afirmó que las personas no ven que desde que se levantan y se ponen el calcetín izquierdo o derecho, hasta que se ponen su pijama en la noche, utilizaron matemáticas casi todo el tiempo. Está como oculta y funcionando en todo. Está en un automóvil, en el que intervienen otras ciencias como la física y la química, y en la ingeniería en los grandes cálculos de edificios .

Reiteró que la belleza es lo que más le gusta de las matemáticas. Para verla hay que entender su lenguaje, pero es similar al sentido del descubrimiento en ciencias naturales. En el mundo de las ideas los hallazgos matemáticos también son fabulosos .

Señaló que seguirá trabajando, pues “todavía tengo ideas, mientras dure aquí voy a seguir pensando. Tengo tres alumnos extraordinarios. Me gusta mucho eso: he formado a 17, algunos están en provincia, uno en Francia y otro en Portugal. Es una carrera fantástica y ahora es una de las más redituables que hay, porque todo funciona con base en matemáticas.

“Si se trata de ser creativo –continuó el investigador–, no hay nada mejor que matemáticas. Ninguna ciencia ofrece la libertad absoluta creativa como las matemáticas. En países donde hay opresión científicos prefieren irse a esta área del conocimiento, porque la única obstrucción ahí es que algo no sea cierto, que no sea verdad.”

Refirió que la “matemática es tan bella que es capaz de probar que hay cosas que no puede demostrar, como sostenía Kurt Gödel, quien sale acompañando a Einstein en la película Oppenheimer. Gödel demostró el teorema de incompletitud: hay proposiciones en matemáticas que éstas no pueden decir sin son verdaderas o falsas. Esa ciencia es tan extraordinaria que es capaz de encontrar sus propios límites”.

También lamentó que junto a la nobleza de su disciplina, hay una parte que es universal: el uso para cosas bélicas . Contó que desde Arquímedes ocurrió eso, luego con Napoleón (Bonaparte), quien tenía a su lado a Pierre Simon Laplace y a impresionantes científicos.