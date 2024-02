Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Domingo 25 de febrero de 2024, p. 10

Esperanza Agustín cumple 68 años la próxima semana y dice que seguirá laborando en una tienda de autoservicio como empacadora hasta que el cuerpo aguante , porque requiere dinero para la renta de su vivienda. Para ella, como muchas otras adultas mayores, no es opción dejar de trabajar porque requieren recursos para pagar cuentas, cubrir sus necesidades básicas y comprar medicinas.

Ella reconoce que mantenerse en el mercado laboral, sea formal o no, la revive y le permite a la vez olvidarse de algunos achaques. Incluso, dice, mejora su vida social.

Esperanza comenta a La Jornada que sus ingresos provienen de la Pensión de Bienestar para las Personas Adultas Mayores, un exiguo pago de jubilación por haber trabajado en una tintorería y de las propinas por recibe por empacar abarrotes.

En la tienda somos voluntarios y la propina es lo que nos quieran dar los clientes. Ahora bajó mucho, porque en diciembre sí nos fue bien. Llegaba a juntar 300 pesos al día. Pero lo que me den es bien recibido, el dinero está escaso, y agradezco a la gente si me da una moneda .

Sostiene que laborará lo más que se pueda, quizás hasta los 75 años, en caso de que sea el límite que imponga la tienda a los empacadores. Me gusta trabajar, y no dejo que los achaques me ganen, tengo que vencerlos. Estar de pie a veces hace que me duelan las piernas y me canso, pero en general me siento bien .

María Alejandra Calderón, de 60 años, es parte de una empresa de limpieza. Asea los baños en un parque al sur de la Ciudad de México y recorre los senderos papeleando . Es decir, con una varilla con punta recoge papeles y los deposita en la basura, como parte de una jornada de ocho horas de trabajo.

Me siento fuerte para trabajar, tengo capacidad y mucha responsabilidad, así que continuaré hasta que me digan hasta aquí. Seguiré lo más que pueda, porque necesito trabajar, aunque ganamos el sueldo mínimo, pero tenemos prestaciones. Y he tenido mucho apoyo de mis compañeras, porque tengo una discapacidad (disminución visual). Ellas son como mi segunda familia.

En otra época fue cocinera. Tuve un negocio de comida, vendíamos pozole y quesadillas, y después me dediqué a vender gelatinas. ¡Claro que nunca gané tanto como otras! , recuerda entre risas.

El trabajo te da independencia, amo lo que hago. La mayor parte de la gente que viene a caminar o correr es amable, pero hay de todo. Alguno ni las gracias te dan cuando les entregamos celulares que dejan olvidados en los baños. Otros dan una compensación, y eso ayuda a nuestro ingreso.

Gloria Navarro, de 67 años, labora desde hace dos en una instancia de gobierno local, cuyo ingreso complementa con la pensión de bienestar y con la distribución de una bebida a base de lactobacilos, actividad que realiza en una tricicleta recorriendo varias colonias.