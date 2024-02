Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Domingo 25 de febrero de 2024, p. 8

Sacerdotes católicos y pastores cristianos y evangélicos en diversos estados del país han tenido que cerrar templos y sufren extorsiones, cobros de piso y peaje, así como hostigamiento, desplazamiento interno y exilio por la violencia de grupos criminales, señalaron los religiosos.

En entrevistas por separado, el religioso paulino, Omar Sotelo, director del Centro Católico Multimedial, expuso que “en este sexenio van 10 sacerdotes asesinados y ocho agredidos. En 2023, con datos recabados en campo, hubo 900 extorsiones vía telefónica y electrónica.

El índice de asaltos a iglesias se ha agravado; han sido violentados al menos 26 templos a la semana; en estas situaciones hay una mezcla de violencia ordinaria con la del crimen organizado.